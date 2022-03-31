В Лисичанске от обстрелов погибли двое детей

Двое детей погибли в результате обстрела российскими войсками Лисичанска 30 марта. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«В Лисичанске погибли двое маленьких детишек в возрасте почти 2 и 8 лет. Вчера, 30 марта, несколько пострадавших и погибших лисичанцев часами невозможно было забрать с улиц из-за интенсивности обстрелов», - говорится в сообщении.



По информации ГСЧС, в Северодонецке в результате обстрела жилого сектора 31 марта разрушен дом. Спасатели спасли двух граждан и одного человека вытащили из-под завалов без признаков жизни.