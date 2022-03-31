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В результате обстрелов в Луганской области горит школа и нефтяное хранилище, есть жертвы

31 марта 2022, 08:17

В результате обстрелов в Луганской области горит школа и нефтяное хранилище, есть жертвы

В результате обстрелов со стороны российских сил 30-31 марта в Луганской области горит школа, нефтяное хранилище, есть жертвы. Об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он добавил, что без учета вчерашних утренних обстрелов в Лисичанске от огня сил РФ загорелись 9 жилых домов, в Северодонецке — 5 и школы, в Рубежном — 1. Ряд домов поврежден без возгораний.

«Два человека погибли, двое детей в тяжелом состоянии», — отметил Гайдай.

Он добавил, что несколько пострадавших и погибших жителей Лисичанска «часами невозможно было забрать с улиц». Окончательное количество жертв устанавливается.Уже вечером в Северодонецке произошло возгорание школы, а в Лисичанске — нефтяного хранилища. Для скорейшей локализации очага туда направлен усиленный наряд спасателей, отметил Гайдай.

Утром 30 марта российские военный обстреляли жилые кварталы Лисичанска. Несколько домов получили значительные повреждения, есть жертвы.

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