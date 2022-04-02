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На Киевщине оккупанты застрелили украинского фотожурналиста Максима Левина

02 апреля 2022, 15:51

На Киевщине оккупанты застрелили украинского фотожурналиста Максима Левина

В Вышгородском районе Киевской области российские оккупанты убили украинского фотожурналиста Максима Левина. Безоружного фотографа застрелили двумя выстрелами из стрелкового оружия, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, связь с Максимом Левиным исчезла в марте. Он освещал события, связанные с военной агрессией России на территории Киевской области.

«Тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорская Вышгородского района. По предварительной информации безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия. Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления», — говорится в сообщении.

В связи с происшедшим открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Максим Левин — известный украинский фотокорреспондент и документальный фотограф и оператор. Сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske, LB.ua.

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