Журналистка The Insider погибла под обстрелом в Киеве

Корреспондентка российского независимого издания The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве, выполняя редакционное задание. Об этом сообщает само издание.



«Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы», — сообщило издание.



Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сегодня обстрелу была подвергнута парковка торгового центра в Подольском районе. В результате один человек погиб, двоих пострадавших госпитализировали.

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