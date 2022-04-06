На Донетчине обстрелами уничтожено более 66 тысяч жилых домов

На подконтрольной Украине части Донецкой области жертвами российских обстрелов стали 745 человек, уничтожено более 66 тысяч жилых домов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время круглого стола «Политические и правовые последствия преступлений РФ против Украины».



«По состоянию на сейчас убиты 149 и ранены 596 гражданских лиц. Среди погибших 23 ребенка из числа 33 раненых детей. Полностью уничтожено 66 тысяч жилых домов. Из них 3 006 многоквартирных и 63 тысяч частных», - сообщил Кириленко.



В частности, по его словам, 90% инфраструктуры Мариуполя утрачены бесповоротно, это 2 340 многоквартирных и 61 200 частных домов.



В целом по области уничтожено или повреждено 157 учреждений образования, 103 детских сада, 20 объектов здравоохранения областного подчинения и 15 городских больниц (в Угледаре, Марьинке, Мариуполе, Волновахе), 119 автомобилей скорой помощи, 7 объектов социальной защиты, 3 автовокзала, 35 административных зданий и объектов сферы торговли, 27 объектов водоснабжения и свыше 20 мостов.



Кроме того, уничтожена амбулатория в Верхнеторецке и Мариупольский медколледж.