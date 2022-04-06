Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине обстрелами уничтожено более 66 тысяч жилых домов

06 апреля 2022, 16:24

На Донетчине обстрелами уничтожено более 66 тысяч жилых домов

На подконтрольной Украине части Донецкой области жертвами российских обстрелов стали 745 человек, уничтожено более 66 тысяч жилых домов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время круглого стола «Политические и правовые последствия преступлений РФ против Украины».

«По состоянию на сейчас убиты 149 и ранены 596 гражданских лиц. Среди погибших 23 ребенка из числа 33 раненых детей. Полностью уничтожено 66 тысяч жилых домов. Из них 3 006 многоквартирных и 63 тысяч частных», - сообщил Кириленко.

В частности, по его словам, 90% инфраструктуры Мариуполя утрачены бесповоротно, это 2 340 многоквартирных и 61 200 частных домов.

В целом по области уничтожено или повреждено 157 учреждений образования, 103 детских сада, 20 объектов здравоохранения областного подчинения и 15 городских больниц (в Угледаре, Марьинке, Мариуполе, Волновахе), 119 автомобилей скорой помощи, 7 объектов социальной защиты, 3 автовокзала, 35 административных зданий и объектов сферы торговли, 27 объектов водоснабжения и свыше 20 мостов.

Кроме того, уничтожена амбулатория в Верхнеторецке и Мариупольский медколледж.

Еще по теме

Прочее
Война
Люди
Павел Кириленко

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:37
Пушилин поручил «генпрокуратуре ДНР» заняться «денацификацией» Украины
00:08
В Мариуполе оккупанты назначили нового «мэра» и наградили неонациста. Дайджест НД за день ►
13:43
«ДНР» заявила об обстреле Ленинского района Донецка
01:23
Мариуполь разрушен на 90%, а глава Луганщины призывает скорее уезжать. Дайджест НД за день ►
23:54
Глава «ДНР» Пушилин наградил неонациста за штурм Мариуполя
20:50
В Макеевке обстреляли исправительную колонию. Без жертв
19:19
Вывезенных донецких детей-сирот сейчас активно отдают в российские семьи – правозащитники
00:45
Трагедия в Буче. Кириленко призывает выезжать с Донетчины. Дайджест НД за день ►
00:05
Жители Херсона вновь митинговали против российской оккупации
18:06
«ДНР» создала «госкомитет обороны», как во времена Сталина
17:29
Оккупированные города Донетчины больше месяца живут в условиях дефицита воды
12:59
Взрывы и минометные очереди: В Энергодаре оккупанты обстреляли мирный митинг за Украину
09:45
Что с выездом из Мариуполя? Дайджест НД за день ►
23:58
В Донецке умер Андрей Бабицкий — бывший журналист «Радио Свобода», который занял сторону «ДНР»
23:01
«ДНР» смягчила отдельные ковидные ограничения
все новости
17:05
CNN: Путин не отказался от желания захватить Киев
16:24
На Донетчине обстрелами уничтожено более 66 тысяч жилых домов
15:37
Российские войска обстреляли Северодонецк: горят десять многоэтажек
15:12
Верещук призывает эвакуироваться жителей Луганской, Донецкой и части Харьковской области
14:37
Пушилин поручил «генпрокуратуре ДНР» заняться «денацификацией» Украины
14:03
Нацполиция открыла «горячую линию» для родственников погибших в результате агрессии РФ
13:32
Оккупанты начали сжигать погибших в Мариуполе в мобильных крематориях – горсовет
13:14
Жириновский умер. Его смерть подтвердили официально
12:39
В Угледаре оккупанты обстреляли людей во время раздачи гумпомощи, есть жертвы — ОВА
12:19
Евросоюз продолжит вооружать ВСУ и обещает новые санкции против России
11:39
Кабмин расширил перечень разрешенного оружия для ТРО
10:48
Глава ОВА: Экс-мэр Рубежного сдает оккупантам данные украинских активистов
10:37
Сегодня заявлена работа 11 гуманитарных коридоров
10:13
Жителей Луганской области призвали срочно эвакуироваться, пока войска РФ не уничтожили железную дорогу
09:51
В Бухаресте в посольство РФ врезалось авто
все новости
ВИДЕО
В Мариуполе оккупанты назначили нового «мэра» и наградили неонациста. Дайджест НД за день ►
06 апреля, 00:08
Мариуполь разрушен на 90%, а глава Луганщины призывает скорее уезжать. Дайджест НД за день ►
05 апреля, 01:23
Трагедия в Буче. Кириленко призывает выезжать с Донетчины. Дайджест НД за день ►
04 апреля, 00:45

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция