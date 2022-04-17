Президент Владимир Зеленский пригласил президента Франции Эмманюэля Макрона приехать и убедиться в том, что в Украине «не война, а не что иное, как геноцид».



«Я думаю, что он хочет предпринять какие-то шаги для того, чтобы Россия вела диалог. Я просто сказал ему, что хочу, чтобы он понял, что это не война, а не что иное, как геноцид», — сказал Зеленский в интервью CNN.



«Я пригласил его прийти, когда у него будет возможность. Он придет и увидит, и я уверен, что он поймет», — добавил глава государства.



Зеленский также заявил, что он хочет, чтобы в Украину приехал президент США Джо Байден.

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