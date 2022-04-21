Мобилизация в Донецке и Луганске: Новая волна ►

На оккупированных территориях очередная волна принудительной мобилизации. Мужчин отлавливают прямо на улицах.



Теперь в армию забирают даже сотрудников стратегических предприятий. Никакой брони у них больше нет. Например, Алчевск. На металлургический комбинат пришла разнарядка: забрать на войну с Украиной 1700 человек. Это самая большая волна мобилизации на предприятии. И такая ситуация во всех оккупированных городах. Журналистам «Новостей Донбасса» удалось связаться с жителем оккупированной территории, который рассказал о ситуации.



Забирают всех: студентов, пенсионеров, с любыми болезнями и даже инвалидностью. Призывной возраст в ОРДЛО повысили до 65 лет. Повестки выдают прямо на дорогах, на постах ГАИ. В поисках будущих призывников военная полиция обходит все квартиры и дома. Мужчины в оккупированных городах прячутся по подвалам и удаляют страницы в социальных сетях. Эти данные подтверждает бывший командир боевиков «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков.