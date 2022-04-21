Горсовет: Под Мариуполем оккупанты могли захоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев

В поселке Мангуш под Мариуполем российские захватчики могли захоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.



На количество захоронений указывает сопоставление со спутниковыми фото захоронения в Буче, где было обнаружено 70 человек, отметили в ведомстве.

«На снимках Maxar от 9 апреля сектор массовых захоронений в Мангуше в 20 раз больше. Новые траншеи оккупанты рыли и заполняли трупами каждый день на протяжении всего апреля. Наши источники сообщают, что в таких могилах тела укладывают в несколько слоев», - сказано в сообщении.



По предварительным оценкам властей, общее количество убитых российской армией в Мариуполе составляет 22 тысячи человек. До середины марта в разных частях Мариуполя и пригорода коммунальные службы захоронили около 5 тысяч человек.