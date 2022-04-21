Тела погибших исчезают с улиц: Мэр Мариуполя рассказал о зачистке города оккупантами

Возле Мангуша под Мариуполем оккупанты проводят массовые захоронения мирных жителей, погибших при обстрелах и бомбардировках города. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в ходе брифинга в четверг.



Он подтвердил информацию о выявленных в массовых захоронениях под Мариуполем.



«Город уже вторую неделю подряд закрыт, никого в него не пускают. Они проводят так называемую зачистку, прячут преступления, которые Российская Федерация сделала в городе Мариуполе. Напоминаю, что по нашим, я бы сказал оптимистичным оценкам, более 20 тысяч человек мирных жителей, это женщины, дети, пожилые люди от вражеской артиллерии и авиации погибли на улицах нашего города. И есть также свидетельства руководителей наших коммунальных предприятий, которые видели это лично, что эти тела погибших мариупольцев начали исчезать с улиц нашего города», — рассказал Бойченко.



Он сообщил, что жители, которые остались в городе, также передают подобную информацию, но она очень закрыта и очень опасно ее передавать. В частности, они сообщили о братских могилах, которые обустраивают оккупанты.



«Вокруг Мангуша есть объездная дорога и там с левой стороны есть заправочный комплекс, за ним старое кладбище, возле него есть поле, на котором они роют такие рвы огромные по 30 метров длиной. Там они привозят грузовиками тела погибших мариупольцев и хоронят их, прячут следы своих военных преступлений», — сказал мэр Мариуполя.