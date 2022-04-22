Силы РФ за сутки захватили 42 населенных пункта в Донецкой области — Офис президента

За минувшие сутки российские силы захватили в Донецкой области 42 населенных пункта. Об этом сообщила советник заместителя главы Офиса президента Елена Симоненко.



Всего, по ее словам, в Украине в оккупации находятся порядка 3500 населенных пунктов. Она подчеркнула, что туда будет сложно доставлять гуманитарную помощь.



«За сегодня добавилось 42 населенных пункта, которые попали под оккупацию за счет Донецкой области. Все мы понимаем, что в этих населенных пунктах дальше будет очень трудно доставлять провизию, еду, средства гигиены и тому подобное. Там происходят жесткие военные действия», — сказала Симоненко в эфире украинских телеканалов.



Утром Генштаб ВСУ сообщил, что на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии боевого столкновения. Отмечается, что россицйские силы совершают штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и силами до батальона пытается наступать в районе Рубежного.