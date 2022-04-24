Оккупанты держат в плену донецких и луганских наблюдателей СММ ОБСЕ

Российские военные в отдельных районах Донецкой и Луганской области взяли в плен сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом сообщили в организации.



«ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что ряд членов национальной миссии СММ ОБСЕ были лишены свободы в Донецке и Луганске и использует все доступные каналы для их освобождения», – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.



Подробности уточняются.



Группировка «ДНР» открыла «уголовное дело» против нескольких сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые якобы передавали Украине информацию о «войсках» и «государственных учреждениях ДНР». Таким образом «ДНР» вытесняет оставшийся штат миссии ОБСЕ с территории Донбасса. Так, 8 апреля стало известно, что «ДНР» задержала сотрудника миссии ОБСЕ, местного жителя, по обвинению в «противоречии» мандату миссии.



На следующий день «ДНР» признала «неправомерной» деятельность СММ ОБСЕ и обязала ее представителей покинуть территорию до конца апреля.



СММ ОБСЕ полностью приостановила свою работу в Украине после начала полномасштабной войны 24 февраля, которую ведет Россия.



В начале марта была завершена эвакуация всех международных членов миссии из Украины.



Украинские сотрудники СММ ОБСЕ остались заниматься управлением помещениями и имуществом миссии в ожидании возобновления ее операционной деятельности в стране.