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Россияне казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен в Донецкой области — США

28 апреля 2022, 08:34

Россияне казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен в Донецкой области — США

США располагают достоверными доказательствами того, что российские военные казнили украинцев, пытавшихся сдаться в плен в Донецкой области. Об этом сообщила посол США по особым поручениям по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак на заседании Организации Объединенных Наций (ООН) в среду, которую цитирует The Hill.

«Теперь у нас есть достоверная информация о том, что действовавшая в окрестностях Донецка российская военная часть казнила украинцев, которые пытались сдаться, а не помещала их под стражу. Если это правда, это было бы нарушением основного принципа права войны: запрета на произвольную казнь гражданских лиц и комбатантов, которые капитулировали, ранения или другие формы недееспособности», - отметила она.

Ранее США назвали действия России «геноцидом» и ввели санкции против российской экономики в попытке остановить вторжение.

«Наше простое послание российскому военному и политическому руководству и рядовым членам таково: мир наблюдает, и вы будете привлечены к ответственности», — заявила Ван Шаак.

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