В России сообщили о гибели экипажа Су-34. Об этом заявил российский телеграм-канал о военной авиации Fighterbomber.

«Сегодня на этом борту погиб лучший экипаж лучшего. Женя и Володя. Опытный, подготовленный, слетанный, боевой экипаж. Погибли в бою, погибли как воины», — написал Z-канал.

Вместе с тем другой российский канал об авиации «Воевода вещает» написал, что два летчика погибли в Африке. Там они «оказывали помощь в обучении персонала <…> так же, боролись с местным терроризмом». К посту он прикрепил фото учебно-боевого самолета Л-39.

На данный момент непонятно, писали ли Z-каналы об одном и том же случае с гибелью летчиков или о разных.