Минобороны: Мариуполь преимущественно находится под контролем российских военных

Мариуполе преимущественно находится под контролем вооруженных сил РФ. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.



«Ситуация в Мариуполе крайне тяжелая. Оккупанты продолжают блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь", блокируют гуманитарные коридоры. Единственное, что есть определенные договоренности об организации коридора эвакуации сегодня», - сказал он.



Мотузяник сообщил, что российские военные совершают преступления, пытаются проводить фильтрацию и принудительно вывозят людей на территорию РФ.

Сегодня более ста мирных жителей Мариуполя, которые два месяца укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, прибыли в Запорожье на эвакуационных автобусах.