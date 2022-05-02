Первая сотня эвакуированных с «Азовстали» приехала в Запорожье

Более ста мирных жителей Мариуполя, которые два месяца укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, прибыли в Запорожье на эвакуационных автобусах.



Об этом сообщает Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины.



Отмечается, что удалось эвакуировать более ста женщин, детей и пожилых людей.



Прибывшие получат горячее питание, медикаменты, продукты. Медики осматривают пострадавших. Людям оказывают психологическую помощь.



Все эвакуированные получат в Запорожье убежище.



Эвакуация мирных жителей с «Азовстали» началась на прошлых выходных. Украине и России удалось согласовать выезд людей при посредничествне ООН и Международного комитета Красного креста.



Минобороны России утверждает, что 30 апреля с территории «Азовстали» и из близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода эвакуированы еще 80 гражданских.



Другая часть людей вывезена в подконтрольный группировке «ДНР» поселок Безыменное, где их ждет фильтрация.



Сегодня эвакуация мирных жителей с азовстали продолжается. При этом Россия отказывается открыть эвакуационный коридор для раненых украинских военных, которые продолжают находиться в бункерах завода.