Журналисты, работавшие в Мариуполе, отмечены премией «За свободу слова»

Немецкая медиакомпания Deutsche Welle присудила в этом году премию «За свободу слова» фотожурналисту Евгению Малолетке и видеожурналисту Мстиславу Чернову, работавшим в осажденном Мариуполе. Имена лауреатов огласили 2 мая, - сообщает DW.



Репортеры снимали в Мариуполе последствия интенсивных обстрелов и сражений. Многие ведущие мировые издания опубликовали их работы.



«Работы Мстислава Чернова и Евгения Малолетки трудно воспринимать, но что действительно причиняет боль, так это правда, которую они показывают: Россия напала на Украину и ее мирное население под выдуманным поводом. У каждой истории есть нюансы, но факты не опровергнуть. А именно так пытается. делать Кремль: искажать факты и распространять ложную информацию», - отметил генеральный директор DW Петер Лимбург.



«Премия "За свободу слова" Мстиславу Чернову и Евгению Малолетке отмечает их исключительное мужество в противостоянии пропаганде и фейковой информации. Она отмечает, что их борьба за права человека и правду является борьбой за демократию и свободу, за нас всех, и за это они платят высокую цену», - добавил он.



Чернов и Малолетка приехали в город в день начала российского вторжения в Украину - 24 февраля. Они снимали разрушения, вызванные обстрелами города, работу врачей в местных госпиталях, многочисленные жертвы гражданского населения. Журналистам удалось покинуть Мариуполь 15 марта 2022 года в составе колонны, выехавшей после открытия гуманитарного коридора.