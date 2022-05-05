В ОП рассматривают возможность разрешить мужчинам выезжать заграницу

В Украине рассматривают возможность смягчить ограничительные меры на выезд мужчин за границу в период действия военного положения. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире 24 канала.



«Сейчас идет дискуссия, чтобы отдельным категориям мужчин разрешили выезжать за границу, по крайней мере, краткосрочно. Ведь волонтеры и так уезжают с обязательством вернуться. Бизнесмены, ученые, многие другие категории мужчин, которые тоже в этом нуждаются», — сообщил Арестович.



По его словам, сделать это очень сложно и морально, и организационно, и законодательно.



Арестович подчеркнул, что дискуссия продолжается ежедневно и становится напряженнее, еще и по той причине, что экономику страны также надо запускать.

На период военного положения в Украине запрещен выезд мужчин в возрасте 18-60 лет, за исключением отдельных категорий.