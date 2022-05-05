Путин извинился перед израильским премьером за слова Лаврова о «еврейской крови Гитлера»

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в четверг извинился за слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который ранее заявил о том, что «у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь». Об этом сообщает канцелярия главы израильского правительства, передает «Интерфакс-Украина».



«Премьер-министр Нафтали Беннет и президент РФ Владимир Путин обсудили высказывания министра иностранных дел России Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова», — говорится в сообщении.



Ранее в интервью телекомпании Mediaset министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил Зеленского с Гитлером и высказался о «евреях-антисемитах»: «Он (Зеленский — Ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят».



В ответ на это, глава израильской дипломатии Яир Лапид заявил, что высказывание Лаврова о евреях является непростительным и возмутительным, подчеркнув, что евреи не убивали себя во время Холокоста.



Позже президент Украины Владимир Зеленский, комментируя сложившуюся ситуацию, задался вопросом «Останется ли посол Израиля в Москве?» после заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. И жестко осудил высказывания российского дипломата.

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