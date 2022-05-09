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В ЕС призывают использовать замороженные валютные резервы РФ для восстановления Украины

09 мая 2022, 08:41

В ЕС призывают использовать замороженные валютные резервы РФ для восстановления Украины

Странам Европейского союза стоит рассмотреть использование замороженных валютных резервов РФ на оплату восстановления Украины после войны. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью журналистам Financial Times.

«Я был бы очень за, потому что это логично. Это один из самых важных политических вопросов на повестке: кто будет платить за восстановление Украины?» — сказал Жозеп Боррель.

К тому же он напомнил, что такой шаг не был бы беспрецедентным. Боррель привел в пример факт того, как США выделили 3,5 миллиарда долларов замороженных активов Центрального банка Афганистана на гуманитарную помощь и компенсацию выплат семьям жертв терактов 11 сентября. Произошло это в феврале 2022 года.

Запад в рамках санкций против РФ заморозил 300 миллиардов долларов российского Центрального банка.

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