Путин впервые поздравил Пушилина с «Днем республики»

Президент России Владимир Путин впервые поздравил главу группировки «ДНР» Дениса Пушилина с «Днем республики», который отмечается сегодня, 11 мая.



Текст телеграммы президента РФ приводится на сайте Кремля.



Обращаясь к Пушилину, Путин выразил уверенность, что «общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности и одержать победу».

11 мая группировка «ДНР» отмечает так называемый «День республики» — восьмую годовщину со дня проведения непризнанного референдума «о самоопределении».



21 февраля 2022 года Путин подписал указы о признании Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР». Это послужило поводом для начала полномастштабной войны в Украине 24 февраля.