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На границе Херсонской и Николаевской областей горят около 4 тысяч гектаров заповедного леса

14 мая 2022, 12:59

На границе Херсонской и Николаевской областей горят около 4 тысяч гектаров заповедного леса

Около 4 тысяч гектаров лесов на границе Херсонской и Николаевской областей, на заповедной Кинбурнской косе, горят больше недели. Тушить пожары сложно из-за временной оккупации области российскими военными. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Она отметила, что леса в Херсонской области горят с середины апреля.

«Под угрозой уничтожения оказался весь растительный мир, в частности, самое большое в Европе поле диких краснокнижных орхидей (его площадь достигает более 60 гектаров), многолетние деревья, розовые озера, животные», — написала Денисова.

По ее словам, сейчас на территории косы остаются люди, которым нужна помощь, однако выезд на материк контролируют российские военные, не пропускающие лесную охрану в очаги возгораний. Кроме того, не хватает топлива для пожарных машин, чтобы погасить огонь, нет техники и почти нет доставки продуктов для местных жителей.

«Ситуация в уникальной заповедной зоне близится к катастрофической. Последствия лесных пожаров очень опасны для жизни людей и чрезвычайно разрушительны для окружающей среды, ведь огонь уничтожает целые экосистемы украинских лесов, которые потом трудно будет восстановить», — подчеркнула Денисова.

Она констатировала, что действия оккупантов являются нарушением четырех женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним.

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