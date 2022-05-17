До соглашения между Украиной и РФ еще далеко, считает Шольц

Для быстрого окончания войны необходимо мирное соглашение между Украиной и РФ, но до заключения потенциального договора еще далеко. Об этом в эфире телеканала RTL сказал канцлер Германии Олаф Шольц.



Он выразил беспокойство возможной эскалацией войны в Украине после недавних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.



«Мы должны быть в состоянии принимать разумные, очень сознательные и очень смелые решения. Путин не должен выиграть войну, это цель. Но дальше этого целей нет, «учитывая тот факт, что это [Россия] ядерная держава, это было бы совершенно неправильно», — отметил канцлер Германии.



Также Шольца беспокоит продолжительность войны. По его словам, если так будет продолжаться, в конце концов погибнет только больше людей и будет больше разрушенных, городов и поселков. К тому же он заявил о важности того, чтобы «пушки молчали и чтобы Россия вывела свои войска». По словам канцлера, это «единственный способ найти решение, однако пока такого развития, к сожалению, не наблюдается».

Накануне в ООН сообщили, что в случае, если война затянется на период от одного года, достижения Украины в экономике последних двух десятилетий могут быть потеряны, к тому же 90% населения окажется за чертой бедности.