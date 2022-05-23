Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, ранена женщина

Жительница Северодонецка получила тяжелые ранения в результате обстрела города российскими оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.



«Сегодня, 23 мая, во время патрулирования жилых районов Северодонецка, наряд полицейских из состава бойцов батальона «Луганск-1 имени Сергея Губанова» обнаружили на улице Партизанская тяжело раненую 58-летнюю женщину. Полицейские предоставили женщине в медицинскую помощь и вызвали медиков», – говорится в сообщении.



Во время эвакуации женщина, полицейские и медик попали под новый обстрел.



Полицейские доставили женщину в медицинское учреждение, где ей будет предоставлена необходимая медицинская помощь.