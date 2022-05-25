Россияне контролируют 95% территории Луганщины — глава ОВА

Ситуация на Донбассе — чрезвычайно плохая, российские оккупанты контролируют уже 95% Луганской области. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Луганщина продолжает сдерживать орду, уничтожающую наши населенные пункты. Обстрелы не останавливаются вообще», — отметил Гайдай.



Он уточнил, что трасса «Лисичанск-Бахмут» обстреливается, вчера вражеская ДРГ вышла на дорогу, была перестрелка, и россиянам удалось даже поставить свои блок-посты, но сегодня дорога не перекрыта, гуманитарные грузы завезены.



«Северодонецк не оцеплен, в городе и селах громады остаются до 15 тысяч жителей, в целом на подконтрольной нам Луганской области — более 40 тысяч человек, из них 99% выезжать не хотят», — отметил глава области.



Он также рассказал, что газа нет, поэтому в Лисичанске не сможет работать хлебопекарня, но вопрос с обеспечением хлебом решен.