Война России против Украины способна привести к катастрофическому росту цен на продовольствие — Зеленский

Цены на зерновые, а в последствии и другое продовольствие могут катастрофически возрасти из-за войны России против Украины. Об этом во время онлайн-встречи в аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia сказал Президент Украины Владимир Зеленский.



Президент прогнозирует, что признаки этой беды, которая неумолимо надвигается на мир, проявятся уже в июле.

«Россия перекрыла доступ к нашим портам в Черном море и оккупировала нашу часть берега Азовского моря. В результате этой военной блокады закрыто большинство традиционных маршрутов украинской торговли. В настоящее время 22 миллиона тонн зерновых в Украине находятся в хранилищах. Мы не можем направить их на мировой рынок, где они необходимы сейчас, в это время», – сообщил Владимир Зеленский и отметил, что правительствам стран-экспортеров продовольственных товаров приходится сокращать экспорт той или иной агропродукции из своих стран, чтобы удержать внутренние цены от взрывного роста и защитить собственных потребителей.



Выход из ситуации президент видет в разблокировке Россией портов Украины. По его словам, чем быстрее РФ разблокирует украинские морские порты, тем быстрее остановится развертывание продовольственного кризиса в мире.



Влавдимир Зеленский выразил надежду, что, в частности, на встрече Большой двадцатки удастся найти способ остановить как наближающийся продовольственный кризис, так и войну в целом.