В Херсонской и Запорожской областях оккупанты начали собирать документы на паспорта РФ

В Херсонской и Запорожской областях, в районах, захваченных РФ, начали процедуру раздачи российских паспортов «в упрощенном порядке». Поданы первые заявки. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.



Хуснуллин уверяет, что был в этих украинских регионах и общался с жителями. По его словам, «порядок уже заработал».



«За вчера первые 50 человек подали заявки на оформление российских паспортов», — утверждает заместитель председателя правительства РФ.



Как заявил назначенный оккупантами член так называемого «военно-гражданской администрации» Запорожской области Владимир Рогов, в Мелитополе начат прием документов для получения паспортов РФ.



«С сегодняшнего дня начинается прием документов для получения российского гражданства. Прием документов осуществляется в Центре предоставления административных услуг по ул. Чернышевского», — сообщил он.

Президент Владимир Путин подписал 25 мая указ о приеме в упрощенном порядке в гражданство Российской Федерации жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.



В МИД Украины осудили указ Путина. Украинские дипломаты считают, что это путь к принуждению жителей временно захваченных армией РФ территорий приобретать российское гражданство.