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Принуждение к гражданству: МИД Украины — о раздаче паспортов РФ в Херсонской и Запорожской областях

25 мая 2022, 19:58

Принуждение к гражданству: МИД Украины — о раздаче паспортов РФ в Херсонской и Запорожской областях

Министерство иностранных дел Украины осуждает указ президента России об упрощенной выдаче паспортов для жителей Херсонской и Запорожской областей. Это путь к принуждению жителей временно захваченных российской армией территорий приобретать российское гражданство, говорится в заявлении МИД.

«Незаконная паспортизация в Херсонской и Запорожской областях, равно как и в Крыму и на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права, а также обязательств РФ как государства-оккупанта, в соответствии со статьей 45 Гаагской Конвенции 1907 и статьей 47 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года», — отметили в МИД.

В заявлении подчеркивается, что указ президента России юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий.

«Это решение не повлияет на принадлежность жителей временно захваченных Россией территорий к гражданству Украины», — добавили в МИД.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина призывает международное сообщество остановить Россию, «совершающую преступления против Украины и украинцев в масштабах, неизвестных в Европе со времен Второй мировой войны».

«Мы требуем немедленно принять шестой пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на российскую нефть, а также начать работу над седьмым санкционным пакетом. Российский режим должен быть привлечен к ответственности, а российская военная машина должна быть лишена финансовых ресурсов. Мы также призываем международных партнеров ускорить принятие решений о дальнейшем предоставлении Украине вооружения, прежде всего реактивных систем залпового огня, для защиты украинских территорий от агрессии России. Промедление будет только поощрять режим Путина к дальнейшим преступлениям против Украины и разрушению мира и безопасности в Европе», — подчеркивают в украинском МИД.

Президент Владимир Путин подписал 25 мая указ о приеме в упрощенном порядке в гражданство Российской Федерации жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. 

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