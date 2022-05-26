Получили 386 тысяч человек: Кому раздают российские паспорта, сообщили в «ДНР»

Жители подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области могут подать документы на получение российского паспорта «в упрощенном порядке», не имея «республиканского паспорта». Об этом сообщают интернет-ресурсы оккупированной части Донетчины.



Президент РФ Владимир Путин 5 мая подписал указ, которым внесены изменения в действовавшие ранее нормы. РФ, согласно изменениям, раздает свои паспорта гражданам Украины, которые постоянно проживают на контролируемых группировкой «ДНР» территориях. В том числе тем, у кого нет «паспорта ДНР».



У украинцев с ID-паспортом, а также тем, у кого в украинском паспорте нет штампа о действующей регистрации на подконтрольной «ДНР» территории, требуют дополнительно «адресную справку» из «МВД ДНР». Или сменить прописку.



Документы на российские паспорта принимают во всех подразделениях «миграционной службы ДНР». Новые правила, уверяют в «ДНР», распространяются и на жителей всех недавно захваченных территорий.



В «ДНР» также сообщают, что к началу мая 2022 года российские паспорта раздали 386 тысячам жителям оккупированной части Донетчины.

Ранее о том, что теперь подать заявление на получение гражданства России жители оккупированных частей Луганщины и Донетчины могут без так называемого «паспорта ДНР» или «паспорта ЛНР», рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Напомним, в 2019 году РФ начала упрощенную выдачу своих паспортов жителям неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. Обязательным условием было наличие «республиканского паспорта».