Гуманитарная помощь и регистрация ВПЛ: Какие вопросы чаще всего задают правозащитникам

Эксперты и юристы организации «Донбасс SOS» продолжают консультировать украинцев, пострадавших в результате вторжения оккупантов. В мае предоставлены ответы почти на 9,5 тысяч вопросов. Больше всего людей интересовали вопросы гуманитарной помощи. Об этом говорится в отчете по работе горячей линии, опубликованном организацией.



Сотрудники «Донбасс SOS» проанализировали тематику обращений. Вопросы о гуманитарной помощи задали 67% обратившихся на горячую линию. Тема регистрации внутренне перемещенных лиц и назначения помощи на проживание интересовала 13% позвонивших, а процедура пересечения границы — 5%.



Также люди обращались с вопросами:

об оформлении документов государственного образца (4%);

трудоустройства/увольнения во время военного положения (3%);

эвакуации из зоны боевых действий (2%);

поиска жилья на месте переселения (2%);

получения пенсионных выплат (1%);

поиска пропавших родственников (1%);

здоровья и доступа к медикаментам (1%) и др.

В «Донбасс SOS» отметили, что большинство обратившихся — из Киевской (15%), Запорожской (14%) и Львовской (11%) областей.