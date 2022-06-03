Шестой пакет санкций ЕС против России вступил в силу. В списке Кабаева, Песков и еще 63 человека

Официальный журнал Евросоюза в пятницу опубликовал детали шестого санкционного пакета в отношении России.



Этими санкциями в частности предусмотрен запрет на импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Отмечается, что поэтапный отказ от сырой нефти займет около полугода, а от нефтепродуктов — до восьми месяцев.



В санкционный список попали 65 физических и 18 юридических лиц из России. В том числе, санкции ввели против председателя совета директоров «Национальной медиа группы» Алины Кабаевой, Павла Пригожина (сына Евгения Пригожина), пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, его дочери Елизаветы, сына Николая и жены Татьяны Навки. Ограничения коснутся трех авторов РИА Новости — Петра Акопова, Виктории Никифоровой, Тимофея Сергейцева.



Под санкциями также оказались: глава Роскомнадзора Андрей Липов, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож.



В санкционный список вошли «Оборонэнерго», «Воентелеком», «Военторг», УАЗ, «Камаз», «Татнефть-Нефтехим» и Национальный расчетный депозитарий РФ.



Кроме того, санкции предполагают отключение от международной системы SWIFT еще трех российских банков — Сбербанка, «Московского кредитного банка» и Россельхозбанка. Помимо них, из системы исключат Белорусский банк развития и реконструкции.