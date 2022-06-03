Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Путин предложил Украине вывозить зерно через оккупированный порт разрушенного Мариуполя

03 июня 2022, 22:37

Путин предложил Украине вывозить зерно через оккупированный порт разрушенного Мариуполя

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна из Украины не существует. Он добавил, что Россия готова обеспечить вывоз украинского зерна через порты Бердянска и Мариуполя, которые на данный момент оккупированы. 

«Можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, Черноморское побережье – Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подход к порту, это Украина заминировала. Пусть они разминируют, и пускай корабли с зерном выходят из порта. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Они должны разминировать и поднять со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены, чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря», – сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Российский президент добавил, что гарантирует мирный проход судов с зерном в международные воды из тех портов, которые находятся под контролем Украины. Как вариант он предложил оккупированные Россией порты Бердянска и Мариуполя.

«Существует другая возможность. Порты Азовского моря – Бердянск, Мариуполь – находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе, украинского зерна через эти порты. Мы уже заканчиваем работы по разминированию. Мы создадим необходимую логистику», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что безопасность будет гарантирована по Азовскому и Черному морям. Путин также назвал самым простым и самым дешевым вариантом вывоз украинского зерна через Беларусь, и для этого он предложил снять санкции с Беларуси.

«Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Беларусь», – заявил президент РФ.  

Еще по теме

Прочее
Мариупольский порт
Люди
Владимир Путин

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:43
«ДНР» заблокировала Viber на оккупированной территории
18:12
В Донецке и Макеевке – прилеты
17:53
«ЛНР» заблокирует Viber в Луганске и других оккупированных городах
17:13
«ДНР»: Донецк подвергся обстрелу из «Градов»
16:15
Ростовский губернатор предлагает создать макрорегион «Донбасс»
15:58
«Роскосмос» запустил ракету с флагами «ДНР» и «ЛНР» с «Байконура»
15:08
«ДНР» сообщила об обмене «мобилизованного» пленного жителя Горловки на украинских военных
12:59
В Мариуполе зафиксировали более 1250 военных преступлений РФ — мэр
12:34
В Херсонской области снова появились украинская связь и интернет
12:31
«ЛНР» намерена переплавить трамвайные рельсы в Луганске
11:03
В Мариуполе в разрушенном доме обнаружили тела шестерых погибших
10:16
Мобилизованные «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области
09:12
«ДНР»: Более 300 жителей Мариуполя вывезли в Безыменное за сутки
23:26
В Мариуполе погибших от обстрелов и ранений хоронят только в братских могилах
23:06
Славянск под прицелом. В Мариуполе готовятся давать паспорта РФ. Дайджест НД ►
все новости
23:49
Россияне запрещают перемещаться по Мариуполю и выезжать из города – Андрющенко
23:24
На Донетчине пострадали три человека за день от обстрелов
22:37
Путин предложил Украине вывозить зерно через оккупированный порт разрушенного Мариуполя
21:30
ВСУ немного подвинули российских военных в Северодонецке – Гайдай
20:43
«ДНР» заблокировала Viber на оккупированной территории
19:30
Генштаб: Россияне безуспешно наступают на Бахмут, Соледар и Лисичанск
18:22
ООН: Статус временной защиты в Европе получили почти три миллиона беженцев из Украины
18:12
В Донецке и Макеевке – прилеты
18:04
ЕС не признает выдачу российских паспортов жителям Херсона и Запорожья
17:53
«ЛНР» заблокирует Viber в Луганске и других оккупированных городах
17:13
«ДНР»: Донецк подвергся обстрелу из «Градов»
16:48
Шестой пакет санкций ЕС против России вступил в силу. В списке Кабаева, Песков и еще 63 человека
16:48
Условия получения компенсации за разрушенное жилье перечислили юристы
16:27
Здание Харьковской ОГА не подлежит восстановлению
16:25
ВСУ выбили оккупантов из двух сел вблизи Северодонецка — Минобороны
все новости
ВИДЕО
Мобилизованные «ДНР» просят Путина вывести их из Херсонской области
03 июня, 10:16
Славянск под прицелом. В Мариуполе готовятся давать паспорта РФ. Дайджест НД ►
02 июня, 23:06
Бои в Северодонецке. Жителей Мариуполя выселяют на улицу. Дайджест НД ►
01 июня, 23:21

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция