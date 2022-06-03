Путин предложил Украине вывозить зерно через оккупированный порт разрушенного Мариуполя

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна из Украины не существует. Он добавил, что Россия готова обеспечить вывоз украинского зерна через порты Бердянска и Мариуполя, которые на данный момент оккупированы.



«Можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, Черноморское побережье – Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подход к порту, это Украина заминировала. Пусть они разминируют, и пускай корабли с зерном выходят из порта. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Они должны разминировать и поднять со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены, чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины. Мы готовы это сделать, мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря», – сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».



Российский президент добавил, что гарантирует мирный проход судов с зерном в международные воды из тех портов, которые находятся под контролем Украины. Как вариант он предложил оккупированные Россией порты Бердянска и Мариуполя.



«Существует другая возможность. Порты Азовского моря – Бердянск, Мариуполь – находятся под нашим контролем. Мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз, в том числе, украинского зерна через эти порты. Мы уже заканчиваем работы по разминированию. Мы создадим необходимую логистику», – сказал Путин.



Он подчеркнул, что безопасность будет гарантирована по Азовскому и Черному морям. Путин также назвал самым простым и самым дешевым вариантом вывоз украинского зерна через Беларусь, и для этого он предложил снять санкции с Беларуси.



«Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Беларусь», – заявил президент РФ.