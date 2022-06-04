«ДНР» заявила, что захватила два села под Славянском

Российские войска совместно с незаконными вооруженными формированиями группировок «ДНР» и «ЛНР» захватили два села в Лиманском районе. Об этом сообщает так называемый «штаб территориальной обороны ДНР».



Сообщается, что группировка «ДНР» «установила полный контроль» над Брусовкой и Сосновым. В целом заявляется о контроле над 226 населенными пунктами.



В «ДНР» уверяют, что «продвигаются в сторону Славянска».



Отметим, что в Генштабе ВСУ данные об этих селах на сегодня не публикуют.

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