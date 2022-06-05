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Мэр Славянска рассказал о последствиях ракетного удара по городу

05 июня 2022, 14:13

Мэр Славянска рассказал о последствиях ракетного удара по городу

В ночь на 5 июня российские силы обстреляли несколько городов Донецкой области, под удар попал и Славянск. Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях в Facebook.

«У нас ракеты прилетели в нежилой сектор. Потому жертв и разрушений нет», — отметил Лях.

Он также рассказал, что ситуация с водоснабжением по-прежнему остается сложной.

«На Северском Донце многие гидротехнические сооружения не выполняют своих функций. Уровень воды упал. Но бригада "Славгорводоканала" снова выехала на Маякский водопровод. Будут пытаться запустить. Так что надежда есть», — добавил Вадим Лях.

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