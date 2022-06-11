Днепропетровская область попала под обстрел из «Ураганов». Раненые — в больнице

Войска РФ обстреляли Днепропетровскую область, есть раненые мирные жители. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Ночь без тревог, но с обстрелами. В Криворожском районе враг попал по двум громадам — Зеленодольской и Широковской. Бил населенные пункты и из артиллерии, и из "Ураганов"», — отметил Резниченко.



По его словам, два человека ранены. Они находятся в больнице. Повреждены дома, старостат, дом культуры. Великая Костромка в Апостоловском районе — без света и газа.