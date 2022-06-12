«ДНР» сообщила о последствиях обстрела Донецка и шести раненых за сутки

За прошлые сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории 6 человек получили ранения в результате обстрелов. Об этом сообщил «штаб теробороны ДНР».



Как отмечается, вчера обстрелу подвергся Киевский район Донецка.



При обстреле произошел пожар в гаражном кооперативе по ул. Щорса, были разрушены несколько гаражей, уничтожены несколько автомобилей. Также по ул. Щорса горел многоквартирный жилой дом, на ул. Байдукова поврежден жилой дом и горел автомобиль. По ул. Феликса Кона ранение получила женщина 1938 года рождения.



Кроме того, снаряды попали по ул. Щорса, 110, на территорию водоканала.



Сообщается, что по ул. Розы Люксембург, в больнице им. Вишневского повреждения получил терапевтический корпус.

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