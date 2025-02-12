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За минувшую неделю выехал один человек: сколько людей до сих пор остается в Часовом Яру и Торецке

12 февраля 2025, 16:54

За минувшую неделю выехал один человек: сколько людей до сих пор остается в Часовом Яру и Торецке

В Торецке продолжают оставаться более 40 человек. Фото: скриншот В Торецке продолжают оставаться более 40 человек. Фото: скриншот

В Торецке остается 49 человек, в Торецкой громаде остаются около 150 человек, в Часовоярской — около 250. Об этом заявил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, за прошедшую неделю удалось вывезти одного человека из Торецка.

«Враг не дает возможности завести гуманитарную и медицинскую помощи, у людей есть записи длительного хранения. Мы просим наших защитников, чтобы они завозили питьевую воду и гуманитарную помощь», — рассказал он.

Ранее мы писали, что в в прифронтовой Покровской громаде остается 9600 гражданских, в самом Покровске — 6960. Россияне ежедневно атакуют громаду, количество обстрелов увеличивается.

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