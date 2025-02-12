За минувшую неделю выехал один человек: сколько людей до сих пор остается в Часовом Яру и Торецке

В Торецке продолжают оставаться более 40 человек. Фото: скриншот

В Торецке остается 49 человек, в Торецкой громаде остаются около 150 человек, в Часовоярской — около 250. Об этом заявил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, за прошедшую неделю удалось вывезти одного человека из Торецка.



«Враг не дает возможности завести гуманитарную и медицинскую помощи, у людей есть записи длительного хранения. Мы просим наших защитников, чтобы они завозили питьевую воду и гуманитарную помощь», — рассказал он.



Ранее мы писали, что в в прифронтовой Покровской громаде остается 9600 гражданских, в самом Покровске — 6960. Россияне ежедневно атакуют громаду, количество обстрелов увеличивается.