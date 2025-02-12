Оккупанты в течение суток нанесли почти 4 тысячи ударов по Донетчине, это рекордное число — ОВА

Последствия атак в Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупационные войска нанесли рекордное количество ударов по Донецкой области в течение суток, 11 февраля. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона.



«Самые сложные сутки в Донецкой области, впервые враг обстрелял 3933 раза. Таких обстрелов еще не было. Три человека получили ранения», — отметил он.



По словам Филашкина, оккупанты для атаки использовали ствольную артиллерию, FPV-дроны, только 25 управляемых авиабомб россияне сбросили на Константиновку, Дружковку и Покровск.



Кроме того, 91 гражданского удалось вывезти с линии фронта, из них — 18 детей.



Ранее мы писали, что в Торецке остается 49 человек, в Торецкой громаде остаются около 150 человек, в Часовоярской — около 250.