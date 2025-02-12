Министр обороны США Пит Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что восстановление границ Украины до 2014 года является «нереалистичной целью», а попытки добиться этого лишь затянут войну РФ против Украины и приведут к новым жертвам.



«Для начала надо признать, что возвращение к границам Украины до 2014 года является нереальной целью. Погоня за этой иллюзорной целью только продолжит войну и повлечет еще больше страданий. Прочный мир для Украины должен включать прочные гарантии безопасности, чтобы гарантировать, что война не начнется снова», — отметил он в Брюсселе в начале заседания контактной группы в формате «Рамштайн» 12 февраля.



Хегсет также подчеркнул, что США не рассматривают вступление Украины в НАТО как возможный результат переговорного процесса. Однако гарантии безопасности для Киева должны обеспечиваться не только европейскими, но и неевропейскими военными контингентами, которые не будут частью миссии НАТО.



«Соединенные Штаты не верят, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров. Зато любая гарантия безопасности должна быть подкреплена дееспособными европейскими и неевропейскими войсками. Если эти войска будут развернуты как миротворцы в Украине в любой точке, они должны быть развернуты как часть миссии, не входящей в НАТО, и они не должны подпадать под действие статьи 5. Также должен быть жесткий международный надзор за линией соприкосновения», — заявил глава Пентагона.



Хегсет подтвердил, что американские войска не будут направлены в Украину.



Глава Пентагона отметил, что президент США Дональд Трамп предпринимает меры по снижению цен на энергоресурсы, что, по его мнению, поможет уменьшить финансовые возможности России вести войну. Снижение цен на энергоносители в сочетании с эффективными энергетическими санкциями поможет вынудить Россию к переговорам, пояснил Хегсет.



Министр обороны США подчеркнул, что европейские страны должны взять на себя большую ответственность за безопасность региона.



Кроме того, Хегсет поддержал инициативу Трампа об увеличении расходов на оборону стран НАТО до 5% ВВП вместо текущих 2%.



По словам Хегсета, Вашингтон вынужден перераспределять внимание на другие вызовы, включая охрану собственных границ и противодействие влиянию Китая.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского вопроса Кит Келлог заявил, что на Мюнхенской конференции в середине февраля не будет представлен план мирного урегулирования в Украине.



Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение переговоров с Украиной, Россией и другими государствами о завершении войны. Он рассказал журналистам, что его администрация уже над этим работает и что такие встречи уже запланированы.



Также Кит Келлог отверг возможность предоставления Киеву ядерного оружия как гарантии безопасности для страны.