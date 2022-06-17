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В Донецке, Макеевке и Горловке сообщают об обстрелах, есть пострадавшие

17 июня 2022, 13:34

В Донецке, Макеевке и Горловке сообщают об обстрелах, есть пострадавшие

Оккупированный Донецк. Фото: Telegram-канал «Типичный Донецк» Оккупированный Донецк. Фото: Telegram-канал «Типичный Донецк»

Сегодня на подконтрольной группировке «ДНР» территории под обстрел попали Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая. Погибла мирная жительница, есть раненые.

Как сообщают в «штабе теробороны ДНР» и «СЦКК ДНР», под огнем — Киевский, Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка, Червоногвардейский и Кировский районы Макеевки, Ясиноватая, Горловка и ее пригороды.

В «ДНР» утверждают, что в Петровском районе Донецка ранены две женщины, в Киевском — мужчина, двое мирных жителей получили ранения в Ясиноватой, еще один — в Макеевке.

«Мэр» Горловки Иван Приходько уверяет, что в результате обстрелов в Гольмовском погибла женщина, еще две мирные жительницы получили ранения — обе госпитализированы.

Также сообщается о повреждениях здания гостиницы в Донецке, гаражных боксов так называемого «МЧС». Обесточена шахта им. Засядько, горняки находятся под землей. Клубы черного густого дыма видны из разных районов города, кадры публикуют местные жители в Telegram-канале «Типичный Донецк». В Макеевке снаряд попал на территорию металлургического завода. 

Напомним, сегодня утром в «СЦКК ДНР» заявили об обстреле Ясиноватой, в ходе которого ранен мирный житель. За сутки на оккупированной части Донецкой области погиб один человек, десять ранены.

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