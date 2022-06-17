В США заявили уже о третьем пропавшем в Украине американце

Власти США сообщили о пропаже еще одного американца в Украине и подтвердили информацию об исчезновении граждан США Александра Дрюке и Энди Хюина, которые приехали в Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве добровольцев. Об этом сообщает «Голос Америки».



Представитель Госдепартамента Нед Прайс не уточнил имя третьего пропавшего без вести гражданина США. Также, по словам Прайса, у американских властей пока нет оснований полагать, что российские военные взяли в плен Дрюке и Хюина.



«На сегодняшний день мы еще не обсуждали этот вопрос с Российской Федерацией. [Мы] не слышали от россиян ничего, указывающего на то, что двое этих людей находятся под стражей», – сказал он.



Ранее о вероятном пленении 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Тай Нгок Хюиня сообщила газета The Daily Telegraph. По данным издания, мужчины попали в плен к российским военным на прошлой неделе во время боев в селе Избицкое в Харьковской области.



9 июня группировка «ДНР» приговорила к смертной казни трех иностранных граждан, воевавших на территории Донбасса в составе украинских войск, – марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера.