Гайдай: Ежедневно на Луганщину прибывают по 30 КамАЗов оккупантов

Россия отправляет на Луганщину по 30 КамАЗов солдат ежедневно. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Трупы погибших не забирают, но новых будущих трупов — системно привозят. Ежедневно в Луганскую область прибывают по 30 КамАЗов россолдат!» — написал он в своем телеграм-канале.



По его словам, под массированными обстрелами россиян находятся все свободные населенные пункты области. Самая горячая точка — Северодонецк.



«В областном центре продолжаются уличные бои, орки контролируют большую часть города. Российские солдаты массово погибают, но им взамен каждый день прибывают все новые и новые убийцы. Северодонецк разрушают "в ноль"», — отметил Гайдай.



Глава области добавил, что сейчас эвакуируют людей только из Лисичанска и Горской громады.



«Вывезти людей из Северодонецка и "Азота" в частности — невозможно. Это небезопасно, рисковать нашими жителями мы не можем. Гарантии безопасности от россиян — это ничто. Они ни разу не сдержали слова», — подчеркнул Сергей Гайдай.