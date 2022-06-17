Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Гайдай: Ежедневно на Луганщину прибывают по 30 КамАЗов оккупантов

17 июня 2022, 23:16

Гайдай: Ежедневно на Луганщину прибывают по 30 КамАЗов оккупантов

Россия отправляет на Луганщину по 30 КамАЗов солдат ежедневно. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Трупы погибших не забирают, но новых будущих трупов — системно привозят. Ежедневно в Луганскую область прибывают по 30 КамАЗов россолдат!» — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, под массированными обстрелами россиян находятся все свободные населенные пункты области. Самая горячая точка — Северодонецк.

«В областном центре продолжаются уличные бои, орки контролируют большую часть города. Российские солдаты массово погибают, но им взамен каждый день прибывают все новые и новые убийцы. Северодонецк разрушают "в ноль"», — отметил Гайдай.

Глава области добавил, что сейчас эвакуируют людей только из Лисичанска и Горской громады.

«Вывезти людей из Северодонецка и "Азота" в частности — невозможно. Это небезопасно, рисковать нашими жителями мы не можем. Гарантии безопасности от россиян — это ничто. Они ни разу не сдержали слова», — подчеркнул Сергей Гайдай.

Читайте также:

Лисичанск полностью контролируют ВСУ — глава ОВА

Еще по теме

Места
Северодонецк Лисичанск Горское
Прочее
Эвакуация Война обстрелы

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:59
С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►
19:32
Экс-глава «МИД ДНР» и жена Губарева стала замом «администрации» Херсонской области
18:16
В Мариуполе участились случаи инфекционных заболеваний и ампутаций у больных сахарным диабетом
17:15
У Зеленского допустили возвращение Крыма военным путем
15:50
В Донецке масштабный пожар, слышны взрывы
14:52
«ДНР»: ВСУ удерживают правый берег Святогорска, где находится лавра
13:34
В Донецке, Макеевке и Горловке сообщают об обстрелах, есть пострадавшие
11:52
В захваченной оккупантами Васильевке — мощный взрыв в районе дамбы
11:24
Минобороны РФ строит в Мариуполе жилой комплекс
11:22
На оккупированной Луганщине за четыре месяца погибли 46 мирных жителей
10:22
Донецк под мощным обстрелом, люди сообщают о «прилетах» и пожарах
10:10
«ДНР» сообщила об одном погибшем и десяти раненых мирных жителях за сутки
09:43
«ЛНР» заявила о 20 раненых в Хрустальном. Людей вывозят из города
08:52
В оккупированном Хрустальном — мощные взрывы на складе боеприпасов
23:30
Реалии жизни в Мариуполе и последствия авиаударов по Донетчине. Дайджест НД за день ►
все новости
23:59
С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►
23:40
Славянск готовится к наступлению россиян «со дня на день», заявил глава города
23:16
Гайдай: Ежедневно на Луганщину прибывают по 30 КамАЗов оккупантов
22:57
Из российского плена освободили парамедика «Тайру» — Зеленский
22:31
Оккупанты обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов
21:58
Лисичанск полностью контролируют ВСУ — глава ОВА
21:25
Сегодня на Донетчине погибли еще четыре мирных жителя
20:57
Путин заявил, что штурмовать позиции ВСУ под Донецком «нецелесообразно»
20:14
ВСУ выбили россиян из села под Изюмом, продолжаются бои за Северодонецк — сводка
19:32
Экс-глава «МИД ДНР» и жена Губарева стала замом «администрации» Херсонской области
19:21
Джонсон: Я понимаю, почему Украина не готова на компромиссы с Путиным
19:14
Зеленский заявил об «общем взгляде» с Джонсоном на путь к победе над РФ
18:59
Токаев заявил, что Казахстан не признает «ДНР» и «ЛНР»
18:16
В Мариуполе участились случаи инфекционных заболеваний и ампутаций у больных сахарным диабетом
17:58
В Киев с очередным визитом прибыл Борис Джонсон
все новости
ВИДЕО
С «Азота» в плен? Братская могила в Лисичанске. Дайджест НД за день ►
17 июня, 23:59
В Донецке масштабный пожар, слышны взрывы
17 июня, 15:50
В оккупированном Хрустальном — мощные взрывы на складе боеприпасов
17 июня, 08:52

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция