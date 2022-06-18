«Видел его только на пеньках у Януковича»: Данилов заявил, что Подоляк не должен быть «голосом армии»

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не должен делать заявления касательно того, какое оружие и в каком количестве необходимо Украине для обороны от российской агрессии. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.



Подоляк считает, что Украине для паритета нужны 1000 гаубиц калибром 155 мм, 300 РСЗО и 500 танков. Однако Данилов эти слова раскритиковал.



«Я не понимаю, почему он делает такие заявления. Он представитель Генштаба? Я его видел только на пеньках у Януковича. Не понимаю, с какого перепуга он сейчас голос армии», — подчеркнул Данилов.



По его словам, такие вещи должны говорить главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала и министр обороны Алексей Резников.