Жители прифронтовой Авдеевки показали, как вынуждены жить в подвалах

Без электричества, воды, газа и мобильной связи в Донецкой области живет десяток населенных пунктов. Уже четыре месяца без водоснабжения находится прифронтовая Авдеевка.



Из тридцатитысячного населения осталось менее трех тысяч мирных жителей. Люди живут в подвалах, еду готовят на костре. В городе практически не осталось не поврежденных обстрелами российской армии жилых домов. Людей на улицах города практически не встретишь. Выходят лишь на поиски воды. Остальное время проводят в укрытиях. В одном из них уже три месяца живут пять десятков людей.



О жизни в прифронтовом городе — в репортаже «Новостей Донбасса».