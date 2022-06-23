Рассмотрение дела Медведчука проходит в закрытом режиме

Во Львове приступают к рассмотрению обвинений против Виктора Медведчука в госизмене и разграблении национальных ценностей. На всех стадиях заседания будут проводиться в закрытом режиме. Об этом сообщает «Суспільне».



Подготовительное заседание проходит в Лычаковском районном суде.



Виктор Медведчук присутствовать во Львове не будет. В настоящее время он находится под стражей в изоляторе СБУ в Киеве. В заседаниях он будет участвовать посредством видеосвязи из помещений Киевского апелляционного суда.



Медведчуку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В апреле СБУ задержала Виктора Медведчука после его бегства из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.



Медведчук на допросе СБУ подтвердил, что вопросами вывода из госсобственности нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» он занимался по просьбе тогдашнего президента Петра Порошенко, а поставки угля из так называемых «ЛНР» и «ДНР» также согласовывало руководство страны.



9 июня суд продлил арест Медведчука до 9 августа.