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Рассмотрение дела Медведчука проходит в закрытом режиме

23 июня 2022, 12:33

Рассмотрение дела Медведчука проходит в закрытом режиме

Во Львове приступают к рассмотрению обвинений против Виктора Медведчука в госизмене и разграблении национальных ценностей. На всех стадиях заседания будут проводиться в закрытом режиме. Об этом сообщает «Суспільне».

Подготовительное заседание проходит в Лычаковском районном суде.

Виктор Медведчук присутствовать во Львове не будет. В настоящее время он находится под стражей в изоляторе СБУ в Киеве. В заседаниях он будет участвовать посредством видеосвязи из помещений Киевского апелляционного суда.

Медведчуку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. 

В апреле СБУ задержала Виктора Медведчука после его бегства из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Медведчук на допросе СБУ подтвердил, что вопросами вывода из госсобственности нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление» он занимался по просьбе тогдашнего президента Петра Порошенко, а поставки угля из так называемых «ЛНР» и «ДНР» также согласовывало руководство страны.

9 июня суд продлил арест Медведчука до 9 августа.

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