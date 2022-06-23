Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Украина и Молдова получили статус кандидатов в члены ЕС

23 июня 2022, 21:38

Украина и Молдова получили статус кандидатов в члены ЕС

Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус официальных кандидатов в члены Евросоюза. Это решение поддержали все лидеры ЕС во время саммита 23 июня. Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

«Европейский совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Мои поздравления президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Молдовы Майе Санду, а также народам Украины и Молдовы», — заявил Мишель.

Кроме того, он сообщил, что лидеры ЕС признали европейскую перспективу Грузии и готовы предоставить статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Читайте также:

Европарламент призвал лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС 

Еще по теме

Организации
Евросоюз
Прочее
Украина-Ес
Места
Украина Молдова

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:25
«ЛНР» заявила о захвате 4 сел на Луганщине, а в Донецке горел ДМЗ. Дайджест НД за день ►
19:58
Россияне планируют провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября
17:04
В Донецке под обстрел попал храм, есть погибший и раненые
13:54
Оккупанты контролируют больше половины Донецкой области — Кириленко
12:06
«ДНР»: В поселке под Горловкой при обстреле погибла женщина
11:49
«Осужденный» в Донецке британец позвонил родным и сказал, что его скоро казнят
10:58
В оккупированной Херсонской области заработали три российских мобильных оператора
10:53
В Мариуполе оккупанты создают «Юнармию»
10:35
«ЛНР» заявила о гибели 61 мирного жителя за четыре месяца
09:30
«ДНР»: За сутки из-за обстрелов погибли два человека, еще четверо ранены
09:25
Жители Донецка сообщают о масштабном пожаре на ДМЗ
19:48
«ДНР»: Телецентр в Донецке поврежден обстрелами, вещание приостановлено
18:34
В России заявили, что завод «Азовсталь» должен работать. Пушилин хотел его снести
17:15
Бойченко: Оккупанты предлагают мариупольцам компенсации за обвинения против ВСУ
16:52
«ЛНР» назвала причину сбоев мобильной связи
все новости
23:25
«ЛНР» заявила о захвате 4 сел на Луганщине, а в Донецке горел ДМЗ. Дайджест НД за день ►
23:17
ПАСЕ признала ответственность РФ за крушение рейса МН17 над Донбассом
22:53
В Госдуме РФ призвали нанести удар по посольству США в Киеве
22:16
Ждали 120 дней и 30 лет: Зеленский — о кандидатстве Украины на членство в ЕС
21:59
В результате обстрелов оккупантов на Донетчине погибли еще шесть мирных жителей
21:38
Украина и Молдова получили статус кандидатов в члены ЕС
20:47
Джонсон заявил, что Великобритания может помочь разминировать украинские порты
20:28
На оккупированной части Луганщины россияне начали «фильтрацию», — глава ОВА
19:58
Россияне планируют провести «референдумы» в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября
19:14
ВСУ отбили наступление оккупантов на нескольких направлениях на Донбассе
18:10
Из Лисичанска эвакуировали еще 22 человека
17:53
Оккупанты обстреляли село на Сумщине фосфорными снарядами
17:33
Начальнику отделения «госбанка ЛНР» сообщено о подозрении в коллаборационизме
17:28
В Украине запретили деятельность партии Витренко
17:04
В Донецке под обстрел попал храм, есть погибший и раненые
все новости
ВИДЕО
«ЛНР» заявила о захвате 4 сел на Луганщине, а в Донецке горел ДМЗ. Дайджест НД за день ►
23 июня, 23:25
Обстрелы Славянска и Донецка. Северодонецк захвачен на 85%. Дайджест НД за день ►
22 июня, 23:00
В Авдеевке уничтожен гуманитарный центр. В Донецке и Макеевке обстрелы. Дайджест НД за день ►
21 июня, 23:44

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция