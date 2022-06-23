Украина и Молдова получили статус кандидатов в члены ЕС

Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус официальных кандидатов в члены Евросоюза. Это решение поддержали все лидеры ЕС во время саммита 23 июня. Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.



«Европейский совет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Мои поздравления президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Молдовы Майе Санду, а также народам Украины и Молдовы», — заявил Мишель.



Кроме того, он сообщил, что лидеры ЕС признали европейскую перспективу Грузии и готовы предоставить статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

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