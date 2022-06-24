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До 2 тысяч украинских военных заблокированы в районе Горского и Золотого, заявили в Минобороны РФ

24 июня 2022, 12:21

До 2 тысяч украинских военных заблокированы в районе Горского и Золотого, заявили в Минобороны РФ

В районе Горского и Золотого российскими силами заблокированы до двух тысяч украинских военных. Об этом заявили в российском Минобороны.

В Минобороны РФ уверяют, что под их контроль за пять дней перешли ряд населенных пунктов на Луганском направлении: Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер (поселок в Горском), Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка.

«В районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск», — утверждают в ведомстве.

Там уточняют, что в окружении — четыре батальона, всего якобы заблокировано до двух тысяч человек.

Также в Минобороны РФ заявили о взятии в плен 41 украинского военного.

«В течение вчерашнего дня взята под контроль половина населенного пункта Золотое», — отмечается в сообщении ведомства.

Российская армия вошла в Горскую громаду Северодонецкого района и оккупировала ее,  подтвердил глава местной громады Алексей Бабченко.

По его словам, локальные бои, где остались украинские военные, все еще происходят.

«По состоянию на 8 утра Горская громада полностью оккупирована. В окрестностях идут незначительные бои, но враг зашел. Несмотря на крепкое укрепление в районе Золотого, прорыв был направлен в Орехово — Тошковка, зашли с двух сторон. Часть [оккупантов] вышла на тыл — это Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая — направилась в направлении Горского и Золотого. Пока устанавливается оккупационный режим», — заявил он.

В громаде осталось до 4 тысяч местных жителей, нет ни электричества, ни воды, ни газа. Возможности подвезти гуманитарную помощь в громаду тоже нет.

Бабченко отметил, что в некоторых населенных пунктах остаются украинские военные, но их названия он сообщить отказался.

 

Сегодня «ЛНР» заявила о захвате и установлении полного контроля над Горским и Золотым. Вчера, 23 июня, в группировке сообщили, что районы Золотого-3 и Золотого-4 в Луганской области захвачены российскими силами. Бои в Золотом-1, Золотом-2 и Горском продолжались.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив накануне сообщил, что ВСУ вышли из окружения в районе Золотого и Горского.

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