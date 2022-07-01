Ведут в комнату, где нужно принимать «присягу»: В Донецке начали раздавать паспорта РФ

Раздача паспортов РФ в Донецке. Скриншот

В оккупированном Донецке сегодня открыли пункты выдачи российских паспортов. Об этом сообщает так называемое «МВД» группировки «ДНР».



Первые два пункта заработали с 1 июля.



«В пунктах паспорт могут получить лица, ранее подавшие заявление о приеме в гражданство в упрощенном порядке. Здесь также будет осуществляться прием документов для получения гражданства Российской Федерации», — уверяют в «ДНР».



Также сообщается, что в текущем месяце запланировано открытие аналогичных пунктов в Харцызске, Енакиево и Мангуше.



Процедура получения включает сдачу отпечатков пальцев. Кроме того, после заполнения документов людей проводят в комнату, где они принимают «присягу». С распечатанной бумаги украинцы, проживающие на оккупированной части Донетчины, читают, что «российское гражданство принимают добровольно и осознанно». Далее им вручают конституцию РФ.

Напомним, сегодня пункт выдачи российских паспортов открыли и в оккупированном Луганске.



Ранее для получения российского гражданства жителей неподконтрольной Луганщины и Донетчины отправляли в Ростовскую область.



Президент РФ Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.



8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.



В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.