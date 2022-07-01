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ВСУ заставили оккупантов отойти с окраины Лисичанска — Генштаб

01 июля 2022, 21:18

ВСУ заставили оккупантов отойти с окраины Лисичанска — Генштаб

На Донбассе российские силы ведут обстрелы на ряде направлений. Вооруженные силы Украины заставили оккупантов отойти вблизи Лисичанского желатинового завода. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

По информации Генштаба, на Славянском направлении противник обороняет ранее занятые рубежи, осуществляет перегруппировку, пытается улучшить тактическое положение. Вел артиллерийские обстрелы неподалеку Долины, Мазановки, Дибровы, Грушевахи, Долгенького, Краснополья, Асеевки, Славянска, Никольского и Богородичного.

На Лисичанском и Бахмутском направлениях оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сидорово, Переездное, Кривая Лука, Маяки, Северск, Приволье, Лисичанск, Волчеяровка, Золотаровка, Бахмут, Клиново, Кодема, Нью-Йорк, Покровское, Зайцево, Травневое и Вершина. Авиационные удары российских сил зафиксированы у Клинового и Покровского.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из артиллерии различных калибров и танков районы населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Пески, Орехов, Шевченко, Новомихайловка, Горское, Гуляйполе, Времевка, Угледар, Новоандреевка, Червоное, Староукраинка, Зализничное и Марьинка.

«Вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода украинские воины успешно и грамотно отразили. Оккупанты отошли», — подчеркнули в Генштабе.

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