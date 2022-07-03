Проект квазиреспублик на Донбассе закрыт, Россия переходит к аннексии — Лисянский

В России намерены провести юридическую аннексию оккупированных украинских территорий до 11 сентября, закрепив ее «референдумом». Там резко начинают менять «руководство» на россиян. Об этом рассказал соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский в интервью 24 каналу.



По его словам, новые российские «министры» начинают приводить за собой свои региональные команды – тоже граждан России, а тех сепаратистов, которые поддерживали Россию, начинают «зачищать» и выгоняют с работы из оккупационных администраций.



В то же время, отметил Лисянский, региональные элиты на местах не удовлетворены приходом чиновников из РФ.



«То есть "проект Новороссия" и квазиреспублик на Донбассе — закрыт. Сейчас Россия пытается перейти к аннексии», — сказал Лисянский.



Он рассказал, что поэтому людей из России назначают на руководящие должности в так называемые «министерства». Кандидатов согласовывал Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента РФ, куратор временно оккупированных Россией территорий Украины от Кремля.



По словам Лисянского, кадровые вопросы не согласовывают даже с главами группировок «Л-ДНР», они тоже переходят на второй план, и РФ больше не прикрывает свои оккупационные действия «местными сепаратистами».