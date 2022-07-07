Ракетный удар по центру Краматорска: Известно об одном погибшем и шести раненых

Во время ракетного удара по Краматорску один человек погиб. Еще шестеро были ранены. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Российская ракета ударила по центру Краматорска. Достоверно известно об одном погибшем и шести раненых, однако эти цифры еще могут измениться. От удара пострадали шесть построек, в том числе гостиница и жилая многоэтажка», — отметил Кириленко.











Ранее сегодня, 7 июля, глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях также сообщил об обстреле города.